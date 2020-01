Fratini: “A Gasperini era stato promesso di allenare la Fiorentina. Ecco la cifra con cui Pradè può strappare Duncan al Sassuolo; scambierei Badelj per Baselli…”

L’intermediario di mercato Michele Fratini a Casa Viola, trasmissione di Toscana Tv, ha toccato vari temi dopo la vittoria della squadra di Iachini sull’Atalanta: “Gasperini vs Fiorentina? Forse è perchè al tecnico dell’Atalanta era stato promesso di allenare la Fiorentina, poi però non è andata così. Pedro? Purtroppo non abbiamo mai avuto modo di vederlo. Veniva da un brutto infortunio, il giocatore lo conosco, è un buon calciatore, ma giocava con la paura. Commisso? Ha investito 140 milioni nella Fiorentina e sta costruendo un centro sportivo. Non si può pretendere tutto e subito. Duncan? E’ un buon calciatore, è da tanto che è sul mercato. Per 16 milioni il centrocampista può paritre e lasciare il Sassuolo. Se la Fiorentina dovesse fare un affare col Torino, l’ideale sarebbe uno scambio Badelj-Baselli”.