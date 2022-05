Fratini: “Sarri alla Fiorentina? Io mi tengo Italiano. Un giochino nato perché i due allenatori hanno lo stesso procuratore”

L’intermediario di mercato, Michele Fratini, è intervenuto alla trasmissione di Italia Uno, Tiki Taka, ed è stato coinvolto, per quanto riguarda la Fiorentina, sull’argomento allenatore, dicendo: “Maurizio Sarri in viola? Non l’ho detto io, ma l’amico Furio Valcareggi. Una considerazione nata per gioco al telefono tra noi, perché sia Sarri che Italiano hanno lo stesso procuratore, ovvero Fali Ramadani“.

Poi ha aggiunto: “Io però tra i due mi tengo Italiano, perché ha iniziato un progetto e perché ha dimostrato, col mosaico che ha, di saper far giocare bene la Fiorentina, a parte le ultime gare. Sarri ha una lunghissima esperienza, mentre Italiano ha iniziato da poco, ma molti lo vorrebbero”.