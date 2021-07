Freitas: “Chiesa si è consacrato, Sousa con lui ha visto lontano. E attenzione al fratello Lorenzo, ha le potenzialità per essere il terzo azzurro della dinastia”

L’Italia arriva in finale agli Europei al termine di una serata che ha visto l’ex attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa, protagonista e marcatore del gol che ha portato, momentaneamente, in vantaggio gli azzurri.

Su questo giocatore, l’ex direttore sportivo viola, Carlos Freitas, ha scritto su Facebook: “Papà Enrico sarà orgoglioso, Federico si è definitivamente consacrato. Potenza, velocità, gol sa fare tutto. Dal primo gol europeo a Baku, davanti al Qarabag (con la Fiorentina ndr), al primo gol in Serie A, al Bentegodi di Verona, davanti al Chievo, fino ad arrivare al tiro tagliato che ha dato il vantaggio iniziale alla Spagna. Si è trasferito alla Juventus nella peggiore stagione bianconera degli ultimi anni, ma comunque si è rivelato un acquisto giusto. Massimiliano Allegri, non ho dubbi, lo aiuterà a migliorare nel prendere le giuste decisioni in campo, aspetto dove può ancora migliorare le sue prestazioni”.

E ancora: “Ambivalente, interpreta qualsiasi sistema tattico. Dal 3-4-2-1 con cui si è debuttato fino al 4-3-3 di Wembley, può giocare anche nel 3-4-3, 3-5-2 e 4-4-2, sempre con un alto rendimento”.

E infine: “Paulo Sousa, il primo allenatore a scommettere su di lui, sarà felice. Ha visto lontano, come ancora lontano arriverà Lorenzo Chiesa (in forza alla Fiorentina ndr), il terzo calciatore di questa dinastia. È un 2004 e bisogna stare attenti, perché potrebbe essere un altro internazionale azzurro”.