Freitas: “Italiano ha il merito di aver cambiato la Fiorentina, la clausola non è affatto un problema”

Questo pomeriggio l’ex ds della Fiorentina Carlos Freitas, durante un collegamento per Radio Bruno, ha avuto modo di commentare i principali temi in casa viola: dalle sfida di domani contro il Milan di Stefano Pioli al futuro del tecnico Vincenzo Italiano. Questo un estratto:

“Sarà una partita molto importante, con due squadre in lotta per i rispettivi obiettivi: la Fiorentina in lotta per l’Europa e il Milan per lo Scudetto. Entrambi le squadre quindi daranno tutto per vincere, il pareggio non serve a nessuno. A livello professionistico sono più che convinto delle qualità di Pioli, l’ho visto quotidianamente per mesi, e sono convinto che per arrivare a certi traguardi bisogna essere adatti. Pioli al Milan sta facendo un capolavoro, perchè non era favorito per lo scudetto e a poche giornate dal termine può ancora arrivare in testa. Gli auguro il meglio. Stefano mantiene una sua idea di calci: ovvero non è uno fondamentalista dei ruoli ma si vede sembra la sua cura nei dettagli. A Milano adesso propone un calcio dinamico ed offensivo. Anche Italiano sta facendo un ottimo lavoro, chiaramente con obiettivi diversi ma entrambi stanno facendo un ottimo lavoro riportando gioia ai propri tifosi. E’ vero che le ultime tre partite non sono andate benissimo ma il cambio di ambiente a Firenze è merito proprio del tecnico. Problemi con la clausola? Ai miei tempi capitava coi giocatori ma nel calcio di oggi è una cosa normale. Ricordo Villasboas che si trasferì al Chelsea, con il club inglese che pagò la clausola di 15 milioni e Jardim per una cifra simile al Monaco. Le società cercando di difendersi quanto intravedono delle potenzialità importanti, quando il PSG ha pagato Neymar nessuno se lo sarebbe mai aspettato, così come per Higuain alla Juventus. Aspettiamo e vediamo cosa ci riserverà il futuro. Ikonè è un giocatore molto valido negli spazi lunghi e fa più fatica in quelli stretti. Gonzalez si sta ambientando ma le sue qualità sono indiscutibili, è sempre nel giro dell’Argentina e non può essere un caso. Non dimentichiamoci che alla fine di quest’anno lui avrà grandi possibilità di andare ai mondiali. Per tutto questo potrebbe essere diventato un calciatore più costoso di quanto è stato pagato dalla Fiorentina”.