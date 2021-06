Freitas: “Mendes non vende acqua calda. Sergio Oliveira gran giocatore, Corona fenomenale”

Nel mirino della Fiorentina ci sono due giocatori portoghesi: si tratta di Sergio Oliveira, centrocampista del Porto, e Goncalo Guedes, esterno d’attacco del Valencia. Ha parlato l’ex direttore sportivo viola, Carlos Freitas, a RTV 38.

Queste le sue dichiarazioni: “Sergio Oliveira è un grande giocatore. Non è più un ragazzo, ma se ha campo davanti a sé fa la differenza. Mendes non vende acqua calda. Guedes? Ha delle qualità, ma non è un giocatore continuo: non è stato aiutato dal Valencia. Corona? E’ un calciatore incredibile: è veloce e tecnico. Lo prenderei ad occhi chiusi, è fenomenale”.