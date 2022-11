Freitas: “Sono dieci anni che il Braga gioca in Europa: ormai è una big anche in Portogallo. Horta e Vitinha da Nazionale, ma hanno un punto debole”

Carlos Freitas, ex dirigente viola, è stato intercettato da Radio Bruno per commentare il sorteggio di Conference League della Fiorentina, che affronterà una squadra connazionale del direttore sportivo:

“Il Braga gioca da 10 anni nelle coppe, nel 2011 è arrivato in finale di Europa League, anche l’anno scorso è uscito ai quarti. Sono abituati all’Europa e hanno preso esperienza anche nei singoli. Negli ultimi anni hanno conquistato grande prestigio in Portogallo, dopo Benfica, Sporting e Porto. Sarà una sfida molto equilibrata dove gli errori individuali faranno la differenza: chi sbaglierà meno, passerà il turno“.

Sull’ambiente: “Il Franchi aspetta questo momento da tanto, quindi sarà caldo; lo stadio di Braga invece è particolare perché non ha le curve: è un po’ freddo infatti. Non sarà lo stesso di Firenze: questo sarà un vantaggio per i Viola”.

Infine sui punti di forza e le debolezze del Braga: “Ricardo Horta è sempre andato in doppia cifra nelle ultime otto stagioni, sia tra gol che assist: dovrebbe anche partire per il Mondiale. Vitinha è una prima punta portoghese atipica perché sembra un attaccante tedesco, giocando in profondità. Punti deboli? Dietro sono lenti, così hanno perso contro il Saint-Gilloise nei gironi di Europa League: soffrono gli attaccanti veloci”.