Freitas: “Vlahovic? Mi ha stupito il verdetto emesso dalla Fiorentina a un anno e mezzo dalla fine del contratto. Ottimi investimenti sui giovani”

Prosegue: “Vlahovic? Lo seguivamo da quando ha 16 anni, all’esordio col Partizan, poi non ha avuto sempre continuità ma aveva un forte potenziale, per questo lo abbiamo fatto firmare prima della maggiore età: per 1,4 mln non era rischioso puntare su Dusan, c’era il potenziale e il fisico abnorme per la sua età. Tecnica, carattere e personalità: tutte cose che sta confermando in questa situazione francamente non facile. Cessione a gennaio? Non giudico cosa sceglierà di fare la Fiorentina, mi ha stupito solo il verdetto emesso un anno e mezzo prima della fine del contratto: tutto può cambiare anche in una settimana in questo sport. Adesso tutti gli interessati hanno un diverso approccio”.