Frenata per lo scambio Nastasic-Nikolaou. E adesso il serbo della Fiorentina è tentato da un’offerta araba

Secondo quanto riporta il Secolo XIX ci sarebbero novità sull’affare tra Fiorentina e Spezia che vede coinvolti i due difensori Nastasic e Nikolaou. La cessione del greco alla società viola pare attualmente improbabile, dato che il serbo viola non è mai stato cercato dalla dirigenza ligure e sarebbe solo stato proposto come pedina di scambio (con conguaglio economico a favore dello Spezia).

Il mancato apprezzamento dei bianconeri per Nastasic potrebbe far saltare la trattativa. Ma c’è di più: secondo il quotidiano Nastasic starebbe per accettare una ricca proposta proveniente da un club arabo. Da capire come si potrebbe muovere la Fiorentina in caso di cessione del serbo.