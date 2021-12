Frenata per Mayoral, Caicedo non stuzzica: Il nome ‘nuovo’ per l’attacco della Fiorentina

Definito l’arrivo di Jonathan Ikoné dal Lille, la Fiorentina può adesso concentrarsi sulle altre trattative che la vedranno coinvolta nelle prossime settimane. A partire dal vice di Dusan Vlahovic: l’ipotesi di un arrivo di Borja Mayoral sembra aver subito una brusca frenata, mentre la pista che porta a Felipe Caicedo del Genoa non è considerata primaria dalla società.

Così, secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina avrebbe deciso di riallacciare i rapporti con lo Spezia per arrivare a M’Bala Nzola. L’operazione è possibile con la formula del prestito e diritto di riscatto obbligatorio: il rapporto tra l’attaccante e Italiano potrebbe essere un valido motivo in più per far andare in porto l’affare.