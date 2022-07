Frenata tra Espanyol e Fiorentina per Dragowski: i dettagli

Arrivano aggiornamenti sulla trattativa tra Fiorentina ed Espanyol per Bartlomiej Dragowski. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’affare avrebbe subito una brusca frenata. Il motivo è presto detto: le due società non avrebbero trovare l’intesa né sul valore attuale dell’estremo difensore polacco, considerata anche la scadenza di contratto nel 2023, né per uno scambio con Adrià Pedrosa.

L’ultima richiesta della Fiorentina, pari a cinque milioni di euro, avrebbe convinto i catalani a cambiare obiettivo. Per questo motivo, adesso l’Espanyol avrebbe mollato la presa e starebbe trattando con l’Huesca per Alvaro Fernandez.