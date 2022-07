Freuler: “La Fiorentina ha acquistato molti giocatori, ma sul campo è tutta un’altra storia”

Il centrocampista dell’Atalanta, Remo Freuler, ha commentato le vicende che hanno caratterizzato fin qui il mercato della Serie A, facendo un riferimento anche alla Fiorentina.

“La Juventus e l’Inter sono migliorate rispetto all’anno scorso – ha detto Freuler – il Milan rimane la stessa squadra ma è sempre forte. La Roma ha comprato poco, la Fiorentina invece ha acquisito molti giocatori. Ma sul campo è tutta un’altra storia”.

Lo scorso campionato, i viola hanno sempre saputo superare l’Atalanta, sia in campionato che in Coppa Italia, giungendo davanti agli orobici per un soffio in classifica.