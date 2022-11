Frey: “A Firenze ho provato a replicare le gesta dei più grandi portieri della storia viola. La Fiorentina è sempre stata nel mio destino”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey è intervenuto così alla trasmissione “Casa Viola” su Toscana TV:

“Prima di me ci sono stati tanti grandi portieri a Firenze, come Toldo, Galli, Albertosi, Sarti. Dimostrare che potevo essere alla loro altezza è stata una bellissima sfida. A Firenze ho vissuto dei momenti fantastici in campo, ma anche alcuni brutti pensando agli infortuni. Mi rivedo tanto in questa città“.

E ancora: “Il mio esordio in Serie A fu proprio contro i Viola, a San Siro quando vestivo la maglia dell’Inter. C’era il viola nel destino, non c’è altro da dire. In quell’occasione ero stato il migliore in campo contro una delle Fiorentina più forti della storia: non fu semplice non subire gol contro Batistuta“.