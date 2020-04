Frey: “Battere il Liverpool è stato straordinario. Ma uscire in quel modo col Bayern…”

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina,è intervenuto a Radio Musica Television. Queste le sue parole sull’esperienza in Europa con la maglia viola: “Partecipare alla Champions League e riuscire a battere squadre come il Liverpool è stato straordinario. Giocare contro il Bayern Monaco in uno stadio bellissimo, in un ambiente stupendo, tenendo testa ad una squadra importante, ma non riuscendo a portare a casa il risultato, dispiace tantissimo. Sicuramente non avremmo vinto la Champions, ma uscire agli ottavi per un episodio così clamoroso fa davvero rabbia. Mi ricordo che ad assistere alla partita c’era Platini che rimase molto contrariato per la direzione di gara. Con Klose c’è stato lo scambio di qualche battuta quando ero al Genoa e lui alla Lazio, ma il campione tedesco ha fatto il suo dovere segnando di testa a differenza dell’arbitro che non ha visto un fuorigioco evidente”.