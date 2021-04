Frey: “Con la SuperLega la Fiorentina non avrebbe mai potuto vincere ad Anfield. La Juventus è un modello da seguire, ma ora Agnelli…”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato in diretta Instagram con la pagina del media rompipallone.it: “Ci fosse stata la SuperLega, la Fiorentina non avrebbe mai potuto sfidare il Liverpool e fare l’impresa di vincere ad Anfield. E non perché non se lo meritasse, ma perché non avrebbe avuto il diritto di farlo e questo è un fatto gravissimo. Giocare la Champions, sentirne l’inno all’ingresso in campo è qualcosa di speciale per tutti i calciatori, anche quelli più forti, e le cose belle non vanno rovinate”.

E poi ha aggiunto: “Ho sempre considerato la Juve un modello da seguire, ma adesso Agnelli dovrà trovare il modo di uscire dalla situazione in cui si è cacciato. Penso che mai come oggi si possa dire che i tifosi hanno salvato il calcio.