Frey: “Dragowski dopo l’infortunio forse non si è ripreso al meglio, Terracciano deve essere il titolare. Vi dico che ambiente ho trovato tra i portieri della Fiorentina”

Il grande ex portiere viola Sebastien Frey ha parlato a Toscana TV dei suoi colleghi di reparto alla Fiorentina, in particolare dopo l’errore di Dragowski a Torino. Ecco cosa ha affermato il francese:

“Terracciano è più sereno dato che gioca con continuità e quindi era più pronto per giocare una partita come quella con la Juve. Dragowski ha dato tanto per il club, forse dopo l’infortunio non si è ripreso al meglio, ma credo che provarlo sia stato giusto. Il suo futuro verrà deciso solo a stagione terminata: sa che deve giocare per arrivare al Mondiale”.

Ancora: “Ora però non vanno più scombussolati gli equilibri della squadra: Terracciano deve restare titolare, è il suo rendimento a dirlo. Dopo la partita con l’Empoli sono stato più di un’ora con i portieri della Fiorentina e ho trovato un ambiente sano. Rosati è una persona fondamentale per i due portieri ma soprattutto per l’umore della squadra”.