Frey: “Il coro su di me? Non dico niente, ma quest’estate sarà un hit. Con l’Everton una delle mie parate più belle”

L’ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey durante la diretta Twitch di Vitadabomber ha ripercorso le sue parate più belle dicendo: “Le due parate che hanno un significato veramente importante per me sono quella nello spareggio con il Bologna per la permanenza in Serie A. L’altra è un rigore alla Fiorentina contro l’Everton. Siamo arrivati ai rigori dopo 120 minuti d’assedio, noi li segnammo tutti e 5 tirandoli perfettamente e io ho parato il rigore decisivo per la vittoria. Abbiamo portato a casa un trionfo sofferto nel quale senti veramente il gruppo”.

E sul famoso coro ha detto: “Non anticipo niente, vi dico solo che quest’estate sarà una hit, un tormentone”.