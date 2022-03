Frey: “Italiano ha capito Firenze, ci sono i presupposti per un progetto di livello. Non era scontato che la Fiorentina riuscisse a non rimpiangere Vlahovic”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato a Radio Toscana, soffermandosi su diversi temi.

A cominciare dal pareggio di San Siro contro l’Inter: “Pareggiare contro i nerazzurri, nonostante le difficoltà della squadre di Inzaghi, è un ottimo risultato. L’Europa è più che fattibile per la Fiorentina, considerando che ha anche una partita da recuperare. Sono ottimista, quello che vedo è una squadra che ha ritrovato identità di gioco, personalità ed entusiasmo. Italiano sta facendo un buon lavoro, dai suoi atteggiamenti si vede che ha capito la piazza. Ci sono dei presupposti per far qualcosa di importante e per cominciare un progetto di livello”.

Continua così Frey: “Castrovilli mi piace molto, ha delle qualità importanti e mi auguro che riesca a dare un contributo di livello nel rush finale di stagione per riuscire a strappare anche una convocazione ai Mondiali. Non era scontato che la Fiorentina riuscisse a non rimpiangere Vlahovic, Italiano si è concentrato sul collettivo e oggi la Fiorentina rende sullo stesso livello di quando c’era il serbo. Carnesecchi? Gioca con mio figlio, il ragazzo ha detto che vuole conoscermi perché da piccolo si ispirava me. E’ sempre decisivo, sono contento perché vedo una generazione di portieri italiani che sta crescendo. Terracciano? Sta facendo molto bene, ad oggi la Fiorentina ha due portieri titolari di livello e questo in Serie A è un lusso”.