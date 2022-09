Frey: “La Fiorentina staserà dovrà dare il massimo giocando come col Twente. Pubblico del Franchi sarà il Dodicesimo fattore in campo”

Su Instagram l’ex portierone della Fiorentina Sebastien Frey, amatissimo estremo difensore a lungo tra i pali gigliati, ha commentato l’imminente sfida col Riga concentrandosi anche sull’importanza dell’atmosfera: “Questa sera la Fiorentina sarà impegnata contro il Riga. E’ necessario dare il massimo e ripetere le prestazioni messe in campo col Twente per portare a casa il risultato”.

Frey ha aggiunto: “Bisogna dare supporto ai ragazzi, è per questo che il pubblico del Franchi sarà il dodicesimo fattore in campo perchè le partite europee non sono mai da sottovalutare. Tingiamo l’Europa di viola”.