Frey: “Oggi vicini ai ragazzi, si può cadere ma anche rialzarci insieme. E testa alta, siamo la Fiorentina”

Un incoraggiamento che arriva anche da un grande ex come Sebastien Frey, che tramite Twitter ha dato la carica così al gruppo di Italiano:

“Oggi vicini ai ragazzi e al mister perché sono sicuro che loro daranno il massimo per voi e per la maglia per uscire da questo momento e dimostrare che si può cadere ma insieme possiamo rialzarci e riprendere il cammino. Testa alta, siamo la Fiorentina“.