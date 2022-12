Frey: “Quando Mihajlovic venne ad allenare la Fiorentina mi chiamò per primo. A fine allenamento ci fermavamo per sfidarci”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha ricordato a RTV38 con alcuni aneddoti il suo ex allenatore in viola Sinisa Mihajlovic, scomparso nella giornata di ieri: “Lui ha sempre giocato per vincere e per trasmettere questo suo messaggio; a livello umano rimarrà una fonte d’ispirazione in questo mondo. Non sono riuscito a dirgli e a fargli i complimenti per come calciava le punizioni. Come le calciava lui, nessuno. Quindi Sinisa, se mi senti, ti vorrei dire che sulle punizioni non ti batteva nessuno. Il primo giorno che è arrivato a Firenze sono stato la prima persona che ha chiamato perché ero il capitano”.

E aggiunge: “Gli ho raccontato come era Firenze e c’è stato subito un grande feeling. Scherzava sempre con me, ci fermavamo dopo gli allenamenti dove ci sfidavamo. Lui mi calciava in porta e io paravo, ma quando tirava lui diventava tutto imparabile”.