Frey: “Ribery ha fatto impazzire i tifosi della Fiorentina fin dal suo arrivo ma ora si sente in debito…”

Torna a parlare l’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey, che a L’Equipe ha discusso di uno suo connazionale in maglia viola, un certo Franck Ribery: “Franck ha dimostrato tutta la sua volontà, le sue qualità e la sua professionalità fin dal suo arrivo. Questo ha fatto impazzire i tifosi della Fiorentina. Io, conoscendolo, non ero affatto sorpreso. Alla sua età vuole ancora essere un giocatore importante e può dare ancora tanto al calcio italiano. E’ un giocatore chiave in questa Fiorentina in fase di ricostruzione ma si è dovuto fermare per buona parte della stagione a causa di un infortunio. Si è allenato duramente in questo periodo e non vede l’ora di tornare a fare la differenza. Vuole restituire ai tifosi viola l’amore e l’affetto che ha ricevuto. La Fiorentina lo sta aspettando come il Messia perché ha bisogno di lui per far ripartire il progetto”.

1 1 vote Article Rating