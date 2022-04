Frey rincuora Castrovilli: “Conteremo i giorni per rivederti in campo: i campioni si distinguono nel momento della caduta. E’ questo quello che fanno i numeri 10”

Anche Sebastien Frey si è unito al coro dei giocatori e delle persone del mondo del calcio e della Fiorentina che hanno espresso un pensiero a Gaetano Castrovilli per il brutto infortunio. Attraverso un lungo post su Instagram l’ex n°1 viola ha parlato così:

“E conteremo i giorni che mancano per rivederti in campo a dare il meglio di te come hai sempre dimostrato finora.

Saremo lì a fare il tifo per te, a sostenerti e ad accompagnarti durante questo percorso. Saremo al tuo fianco per dirti che i campioni si distinguono nel momento della caduta, perché hanno la forza e la grinta di rialzarsi e tornare a correre più forte di prima.

Perché i campioni hanno lo scopo di ispirare le generazioni future e hanno l’onere e l’onore di esaltare e rappresentare una Città legata al colore della propria maglia. 💜

È questo che fanno i Leoni.

Forza Castro”