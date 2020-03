Frey scherza: “Gilardino allenatore? E’ troppo serio! Vi racconto cosa successe nel post partita di Liverpool-Fiorentina”

Storie, aneddoti e tanto altro. In diretta Instagram, l’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey racconta un po’ di tutto, tornando anche sulla magica notte di Anfield: “Gilardino allenatore? Secondo me è troppo serio, non ce lo vedo in panchina (ride ndr). Ho smesso di giocare perché ero stanco psicologicamente dei ritiri e di stare lontano da casa. Adesso sto bene, con tanti impegni ma comunque rientro tutte le sere a casa. Donadel? E’ uno molto quadrato, lo vedo molto nelle vesti di allenatore. Il dopo Liverpool-Fiorentina? E’ stata una delle poche volte in cui non ho dormito dopo la partita. Prandelli finì sotto la doccia dopo quella partita”.