Frey si scaglia contro il VAR e gli interisti Materazzi e Zamorano lo perculano: “Ma non dire ca**te”

Con un post su Instagram l’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha commentato i controversi episodi della partita contro l’Inter: “Inizio questo post facendo i complimenti ad entrambe le squadre per lo spettacolo di ieri sera. Spettacolo purtroppo macchiato nuovamente da episodi “ spiacevoli “ … se l’Inter ha vinto e perché ci ha creduto fino in fondo ma.…. Sono sempre stato un PRO VAR perché ritengo che possa facilitare e aiutare tutti …. Usato così ( o non usato ) forse devo rivedere il mio modo di pensare ( purtroppo)”

Tra le risposte al post di Frey, anche quelle degli ex interisti Materazzi e Zamorano, palesemente scherzose: “Seba vai a Piangere en Chiesa. forza Inter” e “SEBA NON DIRE CAGATE !!!”