Frey: “Sorpreso dal lavoro di Italiano, Firenze è una piazza che non ti aspetta. La Fiorentina può ancora giocarsi la finale di Coppa Italia”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey, è intervenuto così calciostyle.it toccando varie tematiche di attualità viola: “Conosco bene Italiano, da giocatore ha sempre avuto una personalità tale da poter fare un giorno l’allenatore. Sono positivamente sorpreso da quanto sta facendo a Firenze, piazza difficile e che ti dà poco tempo. Italiano ha ridato identità di gioco alla squadra”.

Poi sul ritorno in Coppa Italia ha aggiuto: “Guardando la partita dell’andata secondo me è ancora tutto aperto. Credo che la Fiorentina andrà a Torino per giocarsela, assolutamente. Tutto è possibile, perché non è più la Juventus imbattibile di qualche anno fa”.