Frey: “Vi racconto di quando Corvino mi voleva fare una multa perchè pesavo troppo. Non posso fare una diretta con lui perchè non mi piace bestemmiare…”

Parole dure contro l’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino da parte di Sebastian Frey in diretta Instagram: “Corvino voleva farmi 100mila euro di multa per essermi presentato in ritiro in sovrappeso di 3,5 kg. Questo è successo l’ultimo, prima che poi andassi via a gennaio. Mi hanno chiesto se faccio una diretta con Corvino, la mia risposta è negativa perché non mi piace bestemmiare e non vorrei farlo su Instagram”.