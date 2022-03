Frison si sdoppia, lancia la Primavera e poi corre da Italiano. Il muro Andonov e Seck non sbaglia un colpo

Un week end con una doppia sfida al Verona per Filippo Frison, centrale della difesa di Aquilani e convocato anche da mister Italiano in prima squadra: oggi intanto il classe 2002 ha fatto il suo dovere avviando il 2-0 ai gialloblu nel match di Primavera 1. Subito dopo ovviamente raggiungerà i nuovi compagni in ritiro per la sfida di domani al ‘Franchi’. Nel bel pomeriggio viola c’è stata la firma però anche di Ivan Andonov, sempre più sicurezza tra i pali e decisivo nel respingere un rigore sullo 0-0.

Decisivo infine l’impatto di Assane Seck, il senegalese è arrivato a gennaio dal Pisa e ha già messo a segno 4 gol tra campionato e Coppa Italia, imponendosi fin da subito nel tridente offensivo disegnato dal tecnico viola.