From Ghana to New York, la storia di Musah si lega al suo estro: ecco chi è l’ultima idea per il centrocampo della Fiorentina

Visto il grave infortunio che terrà lontano dai campi ancora per molto Castrovilli, la Fiorentina si sta guardando intorno. Yunus Musah potrebbe essere un’alternativa valida: centrocampista versatile, che trova la sua collocazione ideale come mediano ma può essere impiegato anche da mezzala o da trequartista. Fisicamente importante nelle progressioni palla al piede, possiede una buona tecnica che lo rende utile anche nell’impostazione del gioco. The Guardian nel 2019 lo ha inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2002.

Musah è arrivato a New York dal Ghana, passando anche da Castelfranco Veneto e da Londra. Oggi a Valencia termina (per ora) il suo giro del mondo, in attesa magari di una sistemazione che potrebbe vedere la cupola del Brunelleschi. Essendo molto giovane, e soprattutto promettente, la sua valutazione non è bassa (15 milioni) ma si tratterebbe di un investimento sicuro per l’avvenire.