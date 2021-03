Fuga Inter. Conte vince a Parma e consolida il primato in classifica. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. L’Inter capolista fa visita al Parma per consolidare il primato in classifica e allungare a +6 sui cugini rossoneri. Primo tempo si sostanza dei ducali, che chiudono ogni spazio possibile all’Inter, giocandosi anche qualche chance in contropiede. Lukaku e compagni sono spesso imprecisi negli ultimi 15 metri e sbattono più volte su Sepe.

Nella seconda frazione ci pensa il sostituto di Lautaro Martinez a cambiare la partita. Sanchez sale in cattedra e in otto minuti sigla una doppietta che vale il momentaneo 0 a 2. Il Parma non ci sta e accorcia le distanze al 71′ grazie al gol di Hernani. La reazione dei padroni di casa non basta, e la partita finisce con l’ennesima vittoria per i nerazzurri. Primo posto in classifica blindato e prima fuga dell’anno che prende forma visto i sei punti di vantaggio sul Milan.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 59, Milan 53, Juventus*, Atalanta 49, Roma 47, Napoli* 44, Lazio 43, Verona 38, Sassuolo 36, Sampdoria 31, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina, Benevento, Spezia 25, Cagliari 21, Torino* 20, Parma 15, Crotone 12.