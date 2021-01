E’ tutto fatto per il primo affare che vede coinvolta la Fiorentina nella sessione di calciomercato che ha preso il via oggi. Il club di Rocco Commisso saluterà nelle prossime ore Riccardo Saponara, ceduto allo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nella prima parte di stagione l’ex Empoli ha disputato tre partite (due in Serie A e una in Coppa Italia).

Il ds viola Pradè chiude così la prima cessione per accontentare Prandelli, che ha richiesto uno sfoltimento dei giocatori a disposizione.