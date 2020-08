FUORI DAL CORO: Dite la vostra sulla stagione della Fiorentina

Si chiude così la prima stagione da presidente per Rocco Commisso, con circa tre mesi di ritardo a causa del Covid: la Fiorentina si assesta a metà della classifica, un risultato che non racconta abbastanza delle sofferenze vissute in questi dodici mesi. Ma ora è il vostro momento: si chiama ‘Fuori dal Coro’, dove potete dire la vostra opinione sulla stagione della squadra viola. Potete dircelo (così come potete fare qualsiasi considerazione vogliate) commentando questa notizia. Sotto con le opinioni!

