FUORI DAL CORO: Dite la vostra sulla stagione della Fiorentina

E con stasera si chiude anche la seconda stagione da presidente per Rocco Commisso, con una salvezza conquistata a due giornate dal termine della stagione e tanta, tantissima sofferenza. Un’annata che sancirà la fine dei contratti di molti protagonisti, della panchina ma anche della dirigenza: stavolta però il tempo per ripartire come si deve non mancherà e le risposte a questo punto dipendono tutte alla proprietà. La Fiorentina per il momento si assesta al 14esimo posto, in attesa delle ultime partite di domani, con il peggior rendimento in Serie A dopo il fallimento a quota 40 punti. Ma ora è il vostro momento: si chiama ‘Fuori dal Coro’, dove potete dire la vostra opinione sulla stagione della squadra viola. Potete dircelo (così come potete fare qualsiasi considerazione vogliate) commentando questa notizia. Sotto con le opinioni!