Fuori dal Franchi è un disastro. L’enorme digiuno della Fiorentina in campionato: ormai sono più di 6 mesi…

La Fiorentina è ferma lì: 10 aprile 2022, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Fiorentina 2-3. L’ultima vittoria in trasferta della Viola in Serie A. Sono passati più di sei mesi. E se il tabù, almeno, è stato sfatato in campo europeo, con il successo a Edimburgo per 0-3, il campionato rappresenta un ostacolo ben più complicato da oltrepassare.

Spaventa anche il dato dei gol: dalla vittoria a Napoli ad oggi, considerando la Serie A, la Fiorentina ha realizzato soltanto tre gol, incassandone ben 11. Inoltre, le tre reti sono tutte arrivate in trasferte dolorose, ovvero le sconfitte a Salerno, Genova e Bologna. Ora la Fiorentina deve invertire la rotta anche fuori dalle mura amiche e appoggiarsi sul supporto dei 250 tifosi viola che andranno a Lecce. A riportarlo è Il Corriere dello Sport-Stadio.