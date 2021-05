Fuori Pezzella, dentro Quarta? Le riflessioni di Iachini

Il principale dubbio di formazione di Beppe Iachini riguarda la difesa con cui scenderà in campo domani sera la sua Fiorentina contro la Lazio. German Pezzella finirà veramente in panchina? Le prestazioni del capitano viola non sono state buone per quasi tutta la stagione, ma nelle ultime uscite il suo rendimento è stato disastroso.

Per questo, come si legge sulle pagine de La Repubblica, la Viola non si può permettere errori come quelli commessi al Bologna. Iachini lo sa e per questo sta pensando di far giocare Martinez Quarta al suo posto. Ulteriori alternative non ce ne sono, visto che Igor è squalificato. Per il momento, Pezzella rimane in vantaggio ma c’è da aspettarsi di tutto. Anche perché gli attaccanti della Lazio sono molti veloci e Quarta potrebbe essere la soluzione giusta.