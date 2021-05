Fuser: “La Fiorentina non può stare tranquilla ma sarà difficile fare risultato contro la Lazio. Mi auguro che sia una partita…”

Il doppio ex di Lazio e Fiorentina Diego Fuser ha parlato così del match di sabato a Laziopress.it: “Come sempre sarà una bella partita, ci son sempre stati tanti gol tra le due squadre. Mi auguro, almeno, che sia una partita con tanti gol, piacevole. Viola a rischio retrocessione? Non può stare tranquilla, sarebbe meglio per loro se riuscissero a vincere, ma di fronte hanno una grande squadra, non sarà facile. Per la Lazio la qualificazione in Champions dipende tanto dalla partita di sabato. Una vittoria farebbe fare un bel passo in avanti, sarebbe molto importante”.