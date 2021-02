Fuser: “Tra le squadre di bassa classifica la Fiorentina è quella messa meno peggio. Ma lottare per la salvezza è molto difficile…”

L’ex giocatore della Fiorentina Diego Fuser ha parlato a TMW Radio: “Lottare per la salvezza è una situazione difficile. Le ho vissute anche io in carriera a Firenze e Torino. Puoi giocare bene ma poi vedi che ti va tutto storto. Le squadre invischiate negli ultimi posti dovranno fare un grandissimo finale di stagione per tirarsi fuori da questa situazione. Se dovessi fare un bilancio, comunque, la Fiorentina è messa decisamente meno peggio delle altre”.

