Futsal: La doppia sfida tra Midland e Prato C5 per U15 e U17

I ragazzi della Midland, dell’Under 17 e dell’Under 15 “nordista” di Mr Pasquale Barbato, vincono e convincono contro i pari età della società di gran lunga più blasonata della Toscana.

I dettagli della doppia sfida:

Campionato Under 17

PRATO C5 – MIDLAND ROBUR 3-8

È un diesel la squadra di Mr “Ciccio” Suriani.

Primo tempo in equilibrio chiuso in parità, ma nel secondo tempo si scatena la Midland che esce vittoriosa dal prestigioso impianto dell’EstraForum.

Anche questa volta con un buon contributo da parte dei suoi “piccoli” dell’Under 15. Oltre ai già collaudati Bruno e Gamannossi anche Gianfranco Schiavella ha avuto modo di cimentarsi coi più grandi. Agli onori delle cronache il bomber Mattia Catelani che cala un poker e raggiunge 18 reti in sole 10 partite. Completano l’opera Cesari, Guerrini, Tempesti ed il 2005 Bruno, che ormai va sempre a segno a prescindere dalla categoria.

Campionato Under 15

PRATO C5 – MIDLAND FI NORD 1-7

La corazzata Midland, alla nona vittoria in undici partite, esce vittoriosa dalla sfida con il Prato C5 al Pala Rogai di Maliseti. Partita archiviata già nei primi minuti di gara. Spazio dunque per tutti i ragazzi della Midland, compresi quelli dell’Under 14 alla loro prima convocazione.

Protagonista della mattinata in fase realizzativa Pietro Pinzauti che con una tripletta migliora sensibilmente il suo personale score. A segno anche Gamannossi, doppietta per lui, Schiavella e Bruno alla 23° realizzazione in categoria.