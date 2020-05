Futuro CON o futuro SENZA Chiesa? I due scenari che attendono la Fiorentina per tornare in Europa

La questione è rilevante e lo è già dalla scorsa estate, nonostante sulla sua permanenza si fosse impegnato Commisso in prima persona. Le riflessioni e la programmazione però non potevano già allora prescindere da ciò che avrebbe potuto caratterizzare il futuro di Federico Chiesa a partire dalla prossima estate. Di un suo rinnovo se ne discute ormai da diversi mesi, con le parti che si sono riavvicinate molto, ma anche una firma non escluderebbe comunque il possibile addio. La Fiorentina, in tal senso, sta facendo i suoi conti, forse rimessi in discussione dall’avvento del Covid e da qualche ripercussione a livello economico: proseguire un’altra stagione con Chiesa o accettare la sua partenza e reinvestire il ricavato? Uno scenario, il secondo, che il patron non ha escluso nelle ultime ore, togliendo qualunque tipo di veto sui club di destinazione.

In ogni caso una certezza c’è: Commisso vuole continuare la costruzione di una squadra da Europa, un traguardo che prescinde dai singoli calciatori e che se raggiunto farebbe dimenticare anche il Chiesa della situazione.