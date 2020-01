Futuro in prima squadra per Bobby?

Questo pomeriggio al Franchi per l’allenamento di oggi, straordinariamente a porte aperte, é presente anche l’attaccante classe 2001 Bobby Duncan. L’inglese sembra essersi smarrito e già da qualche settimana che non compare più nella lista dei convocati della Primavera di mister Bigica: risale ormai al lontano 7 dicembre quando subentrò nei minuti finali della sfida contro il Sassuolo.

Dopo non esser stato minimamente considerato durante i primi mesi di Montella, adesso con Beppe Iachini ha la possibilità di ritagliarsi qualche spazio.

Non é fuggito, non é stato rapito o ceduto: il ragazzo sembra essere ormai a tutti gli effetti parte integrante della prima squadra viola.