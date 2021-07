Futuro in Russia per Belotti? Ecco quanto è pronto a offrire lo Zenit per lui

Che Andrea Belotti sia stato nei pensieri della Fiorentina, ormai è cosa nota. Adesso però il futuro dell’attaccante del Torino potrebbe essere lontano dall’Italia. In Russia c’è lo Zenit San Pietroburgo che lo vuole e che parla con la società granata da inizio mese. Nelle ultime ore i contatti sono diventati più insistenti e positivi. La società russa sarebbe pronta a offrire per lui 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe far cedere Cairo a vendere il suo capitano. Ora la palla passa a Belotti, che dopo aver vinto l’Europeo con la Nazionale Italiana deve decidere il suo prossimo futuro. A riportarlo è gianlucadimarzio.com