Futuro in Spagna per Bernardeschi? La Juventus se ne deve liberare per non perderlo a zero tra un anno

Il suo contratto scadrà nel 2022 e il rinnovo sembra non essere nei piani della Juventus. E così l’ex Fiorentina Federico Bernardeschi con tutta probabilità conoscerà la sua nuova destinazione quest’estate, quando il club bianconero potrebbe cederlo per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. L’ultima idea arriva dalla Spagna e la riporta AS: al club di Torino piace il terzino sinistro del Siviglia Marcos Acuña e Berardeschi potrebbe essere una valida contropartita da offrire a Monchi.

La definizione di “pedina di scambio” ormai pende sulla testa dell’ex attaccante viola da diverso tempo, ma in Spagna sono sicuri che questa volta sia quella buona.