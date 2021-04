Futuro viola per Yerry Mina? Intanto il difensore torna titolare in campionato con l’Everton

Vi abbiamo parlato ieri dell’interessamento della Fiorentina per Yerry Mina, difensore colombiano dell’Everton. Secondo il The Sun il giocatore ha voglia di cambiare squadra, e proprio i viola sarebbero una possibile soluzione per il suo futuro.

Intanto però il rapporto tra Mina e l’Everton sembra tutt’altro che compromesso. Il difensore, infatti, partirà titolare nella sfida contro il Crystal Palace che comincerà alle ore 19. Ciò non significa ovviamente che Mina continuerà a vestire la maglia dei Toffees, ma per adesso non emerge alcun chiaro segnale in merito e il colombiano, dopo una serie di partite in cui era rimasto fuori per infortunio, torn a dare una mano ai suoi nella corsa alla qualificazione in Europa.