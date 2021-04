VIDEO – La Fiorentina sfida l’Inter per un difensore colombiano

La Fiorentina è pronta a sfidare l’Inter per un difensore colombiano. A scriverlo è il The Sun che, nella sua versione digitale, ha raccontato la voglia di Yerry Mina di lasciare l’Everton per venire nel Belpaese.

Mina, centrale classe 1994, potrebbe raggiungere l’Italia nonostante il contratto con i Toffees fino al 2023. La difesa della Fiorentina sarà, molto probabilmente rivoluzionata e, il compagno di Nazionale di Cuadrado, è il primo dei nomi avvicinati alla maglia gigliata.

Yerri Mina è un prospetto di alto livello che nell’ultimo anno ha preso le redini della difesa biancoblu giocando 24 partite con 3 reti. Il colombiano era approdato in Europa dalle esperienze del Santa Fe e del Palmeiras finendo al Barcellona doveva non aveva trovato spazi. Sicuramente, nonostante siano al momento solo voci, Mina importante per una viola che vuole crescere.