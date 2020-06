Gaetano e Federico simboli della “linea viola”, le due compagne amiche fuori dal campo? Gli indizi social

Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa sono stati (e almeno Castrovilli lo sarà) i primi due simboli viola dell’era Commisso. Giovani, forti e già nel giro della Nazionale Italiana. Amici in campo e probabilmente, amici anche fuori. Le due compagne dei due talenti della Fiorentina, Benedetta Quagli e miss Italia 2016 Rachele Risaliti da qualche settimana si scambiano emoticon e commenti su Instagram e questo lascia presagire sicuramente un rapporto di amicizia tra le due wag viola. Nell’attesa di assistere nuovamente ad un assist di Castrovilli per un gol di Chiesa, un “elemento” in più va a legare i due gioiellini di casa viola.

