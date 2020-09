Gagliardini teme la Fiorentina: “Sarà una partita tosta, hanno fatto un grande mercato e avranno voglia di rivalsa”

Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini, dopo l’amichevole vinta ieri contro il Pisa per 7-0, ha parlato in vista del prossimo impegno di campionato in programma sabato prossimo contro la Fiorentina: “Dobbiamo essere contenti della prova, abbiamo messo minuti nelle gambe per affrontare la partita contro Fiorentina. Sabato prossimo inizierà il nostro campionato, affrontiamo la Fiorentina: sarà tosta, sappiamo come giocano, hanno fatto acquisti importanti, avranno voglia di rivalsa. Sarà una partita subito importante”.

