Gaich: “Contro la Fiorentina per uscire da questa brutta situazione. Sarà una gara molto importante per noi”

L’attaccante dell’Hellas Verona Adolfo Gaich, ha parlato ai canali ufficiali della società gialloblù, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Queste le sue parole sulla gara contro i viola e non solo: “La prossima partita contro la Fiorentina sarà molto importante per noi, perché possiamo uscire da questa situazione e i nostri tifosi sono sicuro che ci aiuteranno.

Sicuramente la gara più difficile che abbiamo affrontato è stata quella contro la Roma, ma abbiamo guadagnato punti nelle partite precedenti”.