Galante: “Milenkovic conosce la Serie A, è affidabile e si può trovare a meraviglia all’Inter”

La pretendente principale a Nikola Milenkovic è sicuramente l’Inter e troverebbe d’accordo Fabio Galante, come riferito a Tmw:

“Quello di Skriniar sarebbe un addio pesante, il reparto con lui e gli altri è consolidato. Se parte anche De Vrij non sarebbe una bella cosa ma i dirigenti sono bravi e hanno già individuato i sostituti. Bremer e Milenkovic sono affidabili e conoscono il nostro campionato: si possono trovare a meraviglia nell’Inter, sono forti tecnicamente e fisicamente, sono pronti per l’Inter. Anche se smontare la difesa può essere un rischio perché non c’è molto tempo per conoscersi. Ma è un rischio calcolato perché, ripeto, i sostituti sono forti e conoscono la serie A”.