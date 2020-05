Galassia Raiola per la Fiorentina: Le tentazioni possibili e alcuni affari da fantacalcio col super procuratore

Sotto traccia continua a muoversi il mercato della Fiorentina. Su La Nazione di oggi si parla degli intrecci che potrebbero esserci tra il club viola e il potente procuratore, Mino Raiola. La scorsa estate la trattativa per arrivare a Mario Balotelli si trasformò in un fallimento, ma l’aggancio giusto potrebbe essere quello di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Milan e ci sono anche gigliati su di lui.

Non solo, perché il manager sta cercando di riportare in Italia Kean, verso la Roma, così Raiola potrebbe aprire un giro per il giovane Kluivert. In questo senso la Fiorentina, che ha già aperto un canale per Florenzi e Spinazzola coi giallorossi, potrebbe entrare anche in gioco. Poi con il Frosinone c’è la trattativa per il centrocampista Vitale, classe ’97.

Infine generano attenzione mediatica i nomi di Ibrahimovic e ancora Balotelli. Per il primo il futuro al Milan è ancora in bilico ma il procuratore fa intendere che la volontà del suo assistito è di continuare comunque in Italia. Per il secondo si parla già di uno strappo con il Brescia per cercare un nuovo contratto.