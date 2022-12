Galbiati: “Amrabat non vale 45 milioni, a quella cifra lo venderei subito. Tutti tendono a pararsi il sedere e anche la Fiorentina…”

Che prospettive potrebbero esserci per Sofyan Amrabat? Quotazioni alle stelle per il centrocampista della Fiorentina. Una situazione questa che dovrebbe essere colta al volo dal club, almeno secondo l’ex difensore viola, Roberto Galbiati: “Dovrebbero fare un discorso chiaro con il giocatore – ha detto Galbiati – se qualcuno si presenta entro il 10 e mette sul tavolo una certa cifra bene, altrimenti niente, rimani fino a giugno. Credo che qualcosa, per precauzione, sia già stato imbastito (si parla di eventuale sostituzione ndr), tutti tendono a pararsi il sedere. Io credo che Amrabat non valga 40-45 milioni, a quella cifra lo venderei subito, anche se è un ottimo giocatore”.

Ma all’interno della Fiorentina non sembra essere, almeno per il momento, un pensiero condiviso, tanto che si parla di manovre per allungare il contratto al nazionale marocchino.