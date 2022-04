Galbiati: “Cabral non è pronto, per portare la Fiorentina in Europa ci vorrà Piatek. Torreira? La squadra perderà parecchio, ma non vedo altre soluzioni…”

Roberto Galbiati, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio del momento della squadra di mister Italiano: “Abbiamo bisogno di giocatori pronti per puntare all’Europa: oggi Cabral non lo è come Piatek. Quello che fa più gol ora è il polacco che ha giocato anche di più. Dobbiamo guardare all’immediato, non al futuro, che sarà di Cabral“.

Sulla squalifica di Torreira: “Sarà un’assenza importante: è un titolare inamovibile per Italiano. La squadra perderà parecchio. Amrabat è più difensivo e fa un gioco diverso. Non vedo altre soluzioni: secondo me Italiano ha battezzato Amrabat come vice Torreira e quindi giocherà lui a Napoli“.